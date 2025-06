Rientrato dalla Svizzera, muore folgorato da corrente mentre manovra betoniera Dramma a Castelvetere, la vittima è un 61enne

Folgorato dalla corrente. Sarebbe morto così, nel tardo pomeriggio di oggi, a Castelvetere di Valfortore, un 61enne. Il dramma si è consumato alla contrada Caccialepre, dove sembra fossero in corso alcuni lavori edili.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione, mentre stava manovrando una betoniera per l'impasto del cemento, sarebbe stato colpito da una scossa dopo essere accidentalmente entrato in contatto con una fonte di energia elettrica. Circostanze, quelle descritte, che vanno verificate.

Inutili i soccorsi del 118, nulla da fare per il malcapitato. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato i necessari accertamenti. Dopo una vita in Svizzera, l'uomo era da un mese rientrato nel paese natio per godersi la pensione. Un'aspettativa stroncata purtroppo in un'afosa giornata di giugno.