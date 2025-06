Tagliate le gomme delle auto di una persona disabile: che vergogna Benevento. Denunciai ai carabinieri, è accaduto nella zona alta della città

Un gesto che è eufemistico definire vergognoso. Perchè, prendersela con le auto usate da un disabile, è un'azione che meriterebbe altri aggettivi.

La segnalazione, già oggetto di una denuncia ai carabinieri, arriva dalla zona alta di Benevento, da una strada lungo la quale sono state create due aree di sosta per persone con disabilità: una è riservata in via esclusiva, l'altra non può esserlo per la presenza della prima, e serve ad una famiglia che ha un figlio con problemi di handicap. Due le macchine utilizzate per accompagnarlo, sulle quali di volta in volta viene esibito il pass anche quando sono ferme in quello stallo.

Nei giorni scorsi le due vetture sono state 'bersagliate' da un atto squallido: ad una hanno tagliato i quattro pneumatici, rendendo impossibile l'uscita, all'altra solo uno. Facile comprendere lo sconcerto e la rabbia degli interessati quando sono stati costretti a fare i conti con i danni subiti. E' non è solo un dato economico, perchè si tratta di una pagina di inciviltà.