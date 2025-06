Finanza festeggia 251esimo compleanno in Prefettura: presto nuova sede - VIDEO FOTO - L'auspicio del colonnello Sportelli. Festa tra bilancio e riconoscimenti: ecco i nomi

Per il prossimo compleanno della Guardia di Finanza di Benevento l'auspicio è sicuramente la nuova sede presso l'ex scuola allievi carabinieri al centro di importanti lavori di ristrutturazione e che ospiterà anche il comando provinciale delle fiamme gialle.

“Penso che il prossimo anno festeggeremo nella nuova caserma” ha infatti auspicato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, Michelantonio Sportelli al termine della cerimonia per il 251esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Evento che quest'anno si è tenuto presso la Prefettura: “ringrazio il prefetto Raffaela Moscarella per la disponibilità di utilizzare questa splendida location” ha poi rimarcato il numero uno delle Fiamme Gialle sannite che ha consegnato al prefetto Moscarella un quadro che celebra il 251esimo anniversario del corpo realizzato dai maestri ceramisti di Cerreto Sannita.

“La Guardia di Finanza è un'istituzione sempre al servizio del cittadino, persone al fianco delle persone per la difesa della legalità economico finanziaria fondamentale per lo sviluppo del Paese” ha poi concluso il colonnello Sportelli.

I riconoscimenti ai militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio

Encomi concessi al vicebrigadiere Jenny Beatrice, al luogotenente Giovanni Del Prete, all'appuntato scelto qualifica speciale Nicolino Mucciacciaro; al maresciallo aiutante Claudio Massimo, agli appuntati scelti qualifica speciale Gianluca Giannuzzi, Marco Chiumiento e Fabio Ferrone. Ed ancora encomi per i luogotenenti carica speciale Giovanni Giangregorio e Gianluca Varricchio e al maresciallo capo Damiano De Luca; al luogotenente carica speciale Vincenzo De Marzio e al maresciallo aiutante Marco Iannace.

Il bilancio

Nel 2024 e nei primi cinque mesi del 2025, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento ha eseguito oltre 4.200 interventi e circa 430 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese.

CONTRASTO DELLE FRODI E DELL’EVASIONE FISCALE

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 35 evasori totali, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco e 111 lavoratori in “nero” o irregolari.

Le persone denunciate per reati tributari sono 60. All’esito di indagini delegate dall’Autorità giudiziaria, sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 3 milioni di euro.

Sono state avanzate 11 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Sono stati eseguiti 23 interventi in materia di accise e 51 nel settore doganale.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 169 Kg di tabacchi lavorati consumati in frode o sottoposti a sequestro.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 1 punto clandestino di raccolta scommesse.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA

L’attività della Guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie.

Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale ambito sono stati eseguiti 93 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 600.000 euro.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 288 interventi, di cui 101 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse unionali ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 700.000 euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano i 300.000 euro.

Nell’ambito della collaborazione con l’Autorità giudiziaria – penale e contabile – sono state eseguite 42 indagini in tema di spesa pubblica.

Significativa è la cooperazione sul territorio con la Procura europea, con la quale sono state sviluppate 3 indagini che hanno portato alla denuncia di 7 responsabili e all’esecuzione di sequestri per circa 315.000 euro.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per oltre 630.000 euro.

CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, l’azione del Corpo mira a impedire le infiltrazioni criminali nell'economia legale e, contemporaneamente, a tutelare il libero mercato e il rispetto delle regole della sana concorrenza.

In materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 8 interventi, che hanno portato alla denuncia di 10 persone e al sequestro di beni per oltre 1,2 milioni di euro.

In materia di reati societari e del codice della crisi d’impresa, sono state denunciate 22 persone.

In applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata svolta 1 indagine nell’ambito della quale è stato segnalato 1 soggetto giuridico.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 34 indagini, con l’esecuzione di 3 provvedimenti restrittivi della libertà personale. Le connesse investigazioni patrimoniali hanno portato all’applicazione di provvedimenti di sequestro, confisca e amministrazione giudiziaria per un valore di circa 720.000 euro.

Sono stati eseguiti, poi, oltre 1.350 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Nel periodo in esame, sono stati sequestrati circa 1,6 Kg di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina, hashish e marijuana.

Il contrasto ai traffici illeciti, in generale, viene assicurato anche nell’ambito del Servizio “117”, oggetto di recenti interventi in campo operativo, addestrativo e tecnico-logistico, finalizzati a incrementare la prontezza operativa e l’efficacia d’intervento delle pattuglie sul territorio e dei mezzi navali, a riscontro delle segnalazioni del cittadino.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 58 interventi, sviluppate 7 deleghe dell’Autorità Giudiziaria e denunciate 4 persone. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro oltre 1 milione di prodotti contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Sono stati, altresì, sequestrati oltre 36 litri di alcol oggetto di frode commerciale.

OPERAZIONI DI SOCCORSO E CONCORSO NEI SERVIZI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA

Nel quadro della più ampia missione di concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese, la Guardia di finanza assicura un’efficace azione di contrasto ai traffici illeciti di stupefacenti, rifiuti, armi ed esseri umani.

Tali traffici hanno origine in massima parte oltremare, transitando per il Mediterraneo, con conseguente necessità di garantire la più rapida ed efficace integrazione fra dispositivo di vigilanza in mare e strutture investigative sul territorio.

La Guardia di finanza, quale Forza di Polizia e Corpo armato dello Stato, è annoverata tra le strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile ed è chiamata quindi a concorrere per fronteggiare calamità e disastri naturali nonché a fornire il proprio apporto per eventi straordinari, che richiedono un intervento di carattere eccezionale dell’apparato statale.

Nel 2024 e nel 2025, nel territorio della provincia di Benevento, sono stai effettuati 2 interventi dal Soccorso Alpino della Guardia di finanza che hanno permesso di portare in salvo 2 persone.

L’impegno concorsuale del Corpo nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica continua ad essere garantito nell’ambito della gestione delle manifestazioni pubbliche e di eventi di particolare rilevanza, cui il Corpo partecipa prioritariamente con l’impiego dei militari specializzati Anti Terrorismo Pronto Impiego “AT-P.I.”.

In sintesi, il Corpo, nel 2024, ha impiegato complessive 225 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che prosegue ininterrotto anche nel 2025, ha portato ad un impiego complessivo di 77 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.