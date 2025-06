E' ai domiciliari: sorpreso su una panchina fugge ma finisce in carcere Benevento. Un 19enne arrestato dai carabinieri

Lo hanno sorprso al di fuori dell'abitazione in cui si sarebbe dovuto trovare perchè ai domiciliari: è scappato, ma ciò non gli evitato l'arresto per evasione.

In carcere è finito Pasquale R., 19 anni, di Benevento, dagli inizi di maggio agli arresti in casa su ordine del Gip di Torre Annunziata per una truffa ai danni di un'anziana. Lo hanno fermato nella serata di ieri i carabinieri dopo averlo riconosciuto mentre era seduto su una panchina, sulla quale si era accomodato, forse, nel tentativo di sfuggire all'afa.

Il giovane si è allontanato in gran fretta, ma i militari lo hanno successivamente rintracciato nella sua abitazione e condotto in carcere. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.