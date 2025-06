Camion in fiamme mentre raggiunge cantiere, paura per autista Intervento dei vigili del fuoco tra Apice e Sant'Arcangelo Trimonte

Stava raggiungendo un cantiere per caricare del materiale quando si è accorto del fumo ed ha immediatamente arrestato la marcia. Disavventura questa mattina per un camionista nella zona di Apice, non lontano dalla zona dove si stanno realizzando i lavori dell'alta velocità capacità ferroviaria.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco dal comando provinciale che hanno spento l'incendio che ha interessato il motore e la cabina di guida.