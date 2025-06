Malore mentre gioca: Diego 41 anni non abbraccerà più sua bimba. Salma bloccata Il dramma. La scomparsa dell'infermiere originario di Vitulano e residente a Foglianise

Ha lasciato una bimba in tenerissima età che non potrà più abbracciare il suo papà. Diego, originario di Vitulano, ma residente a Foglianise, aveva 41 anni e lavorava come infermiere. La sua vità è terminata nelle scorse ore, quando il suo cuore ha cessato di battere.

Era ricoverato al San Pio da un paio di settimane, da quando -secondo una prima ricostruzione- era stato colpito da un improvviso malore mentre giocava a calcio con gli amici. Si era accasciato sul campo, le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Soccorso, era stato trasportato in ospedale, dove i tentativi dei medici si sono rivelati inutili. La salma è stata bloccata dal pm Giulio Barbato, in attesa della probabile autopsia, mentre sono in corso le indagini per ricostruire i termini della drammatica vicenda.

Un dramma che ha spezzato l'esistenza di un uomo molto conosciuto dalle sue parti, descritto come una persona disponibile con gli altri e con un sorriso contagioso.