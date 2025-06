Sequestrata società di autonoleggio: non comunicati i dati dei clienti Benevento. Indagine della Polstrada e della Mobile

Sequestrata una società di autonoleggo in un centro della provincia non distante da Benevento. L'ordinanza, adottata dal Gip su richiesta del pm Marilia Capitanio è stata eseguita dagl agenti della Polizia stradale e della Squadra mobile di Benevento. Indagato il legale rappresentante, al quale è contestata la trasgressione dell’obbligo, già previsto ma di fatto noncompiutamente attuato nella pratica, di accreditarsi sul portale Ca.R.G.O.S. (Car Renter

Guardian Operation System) e provvedere alla trasmissione alla autorità di Pubblica Sicurezza in modalità telematica dei dati identificativi di coloro che noleggiano i veicoli.

In una nota firmata dal procuratore Gianfranco Scarfò si legge che dagli accertamenti sarebbe emerso che il titolare della società, "benché avesse stipulato una pluralità di contratti di noleggio successivamente al 12 aprile 2025, non aveva effettuato le comunicazioni nelle modalità prescritte dalla normativa vigente, né tantomeno aveva mai richiesto le credenziali di accesso alla Questura per autenticarsi sul portale prescritto".

Una omissione che "comporta di fatto la incompleta ed immediata identificazione dei soggetti noleggianti; fenomeno questo che si presta a preoccupanti conseguenze non tanto per l’attività in sé ma per la difficoltà di identificare il reale utilizzatore del veicolo ed il pericolo della commissione di più gravi reati (come di fatto riscontrato nell’esperienza pratica) da parte di soggetti che possono trarre vantaggio dalla mancanza di tracciamento automatica dei dati di noleggio dell’autoveicolo" .