Diego morto a 41 anni, si indaga per capire se i soccorsi abbiano funzionato Benevento. Il dramma

Era un infermiere, Diego. Ecco perchè, quando si è sentito male prima di iniziare a giocare a calcio – e non mentre lo stava già facendo – ha intuito immediatamente cosa gli stava capitando. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe detto agli amici con i quali aveva raggiunto il campo di Rotondi ciò che serviva.

Se sia stato fatto, se la macchina dei soccorsi abbia funzionato, lo accerterà l'indagine del pm Giulio Barbato e dei carabinieri sulla fine del 41enne originario di Vitulano ma residente a Foglianise, morto al San Pio, dove due settimane prima era già arrivato in gravi condizioni.

La sua salma, bloccata dalla Procura, è all'obitorio dell'ospedale, probabile che venga disposta l'autopsia e che, a quel punto, sia fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico ad un consulente del Pm, nel corso di una udienza alla quale saranno invitate le parti. Ad iniziare dai familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Vincenza Stefanucci. Un dramma che ha scosso l'opinione pubblica, con una bambina in tenerissima età che non ha più il suo papà. Con una madre ed una moglie che non hanno più il loro Diego.