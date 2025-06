Società fallita e bancarotta preferenziale, condannato un imprenditore La sentenza del Tribunale di Napoli per un 56enne di Montesarchio

Un anno, pena sospesa. E' la condanna decisa dal Tribunale di Napoli, esclusa l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per Maurizio Votino, 56 anni, di Montesarchio, ritenuto responsabile di bancarotta preferenziale impropria. Per lui anche l'assoluzione da altre due imputazioni, per non aver commesso il fatto e perchè il fatto non sussiste.

Difeso dagli avvocati Giovanni De Blasio e Gianfranco Iannone, Votino era stato chiamato in causa, al pari di un'altra persona già condannaata a 2 anni e 6 mesi con rito abbreviato , come rappresentante legale, da gennaio 2006 a giugno 2018, della 'V&L srl', dichiarata fallita dal Tribunale partenopeo nel 2018, con un passivo accertato di circa 140mila euro. Nel mirino degli inquirenti la presunta distrazione di beni facenti parte del patrimonio sociale, di immobilizzazioni immateriali e disponibilità liquide, e di due locali commerciali.