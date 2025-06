Tormenta la sorella con continue richieste di denaro: non può avvicinarla Divieto di dimora per un 36enne di Montesarchio

Avrebbe minacciato ripetutamente la sorella, l'avrebbe fatto per alcuni mesi. E' per questo che un 36enne di Montesarchio è stato colpito dal divieto di dimora per una ipotesi di stalking.

E' stata ravvisata da una indagine dei carabinieri avviata dopo la denuncia della parte offesa, assistita dall'avvocato Nazzareno Fiorenza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, lui avrebbe raggiunto l'abitazione in cui la donna vive con il padre e l'avrebbe tormentata con continue richieste di denaro, avvertendola che l'avrebbe picchiata se non avesse esaudito le sue pretese.

Una situazione diventata insostenibile per la malcapitata, finita al centro di un'attività investigativa diretta dal pm Licia Fabrizi e ora sfociata nella misura disposts dal gip Maria Di Carlo a carico dell'uomo, difeso dall'avvocato Vittorio Fucci. Domani l'interrogatorio.