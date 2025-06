Sicurezza nei luoghi di lavoro: sospensione di un cantiere a Benevento I controlli coordinati dalla Prefettura nei siti dove si realizzano opere finanziate dal Pnrr

Attività d'impresa sospesa per irregolarità sulle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

È la sanzione scattata per un'impresa edile impegnata a Benevento per l'abbattimento e la ricostruzione di una scuola in via Santa Colomba, al termine dei controlli effettuati nei cantieri delle opere finanziate dal PNRR con l'obiettivo di prevenire infiltrazioni mafiose e garantire la corretta esecuzione dei lavori, il Gruppo Ispettivo Antimafia (GIA), coordinato dalla Prefettura e composto da dirigenti e ufficiali della locale Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e della DIA di Napoli, con il supporto dell’Ispettorato territoriale del lavoro e del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche. Questa mattina l'ispezione è scattata all'interno dell'area dove si stanno effettuando i lavori di demolizione e ricostruzione dell’Istituto Superiore “Le Streghe- Marco Polo”.