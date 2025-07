Muore a 14 anni: l'assurdo destino di Chiara, la luce dei suoi genitori Il dramma. Lutto cittadino, oggi, a Castelpoto

Chiara aveva solo 14 anni. Frequentava la scuola media a Foglianise, era la luce dei suoi genitori. I suoi occhi non brillano più, si sono spenti per sempre per colpa di un male che non le ha dato scampo.

Era da anni che combatteva la sua battaglia per la vita, purtroppo non ce l'ha fatta. Ed ora a Castelpoto si respirano solo dolore e sconcerto. Perchè non può essere diversamente quando viene spezzato un fiore che doveva sbocciare, quando una esistenza così giovane viene troncata.

“Profonda” e “straordinaria” la commozione nella comunità castelpotana: sentimenti di cui si è fatto interprete il sindaco Vito Fusco, che ha proclamato per oggi il lutto cittadino. Un segno di rispetto e vicinanza ad una famiglia travolta da un destino assurdo che si è portato via Chiara.

Oggi pomeriggio alle 16.30 i suoi funerali nella chiesa di San Nicola.