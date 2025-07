Fa visita alla zia ha un malore e muore dopo due settimane: addio a Iosè Benevento. Aveva 53 anni, lavorava come cancelliere a Napoli

Da un paio di settimane combatteva per restare in vita. Non ce l'ha fatta, purtroppo, Iosè Cecanese, 53 anni, di Benevento, deceduto all'ospedale di Rieti, dove era ricoverato da circa due settimane. Da quando aveva raggiunto la cittadina laziale per far visita ad una zia ed era stato colpito da un malore violentissimo.

Prima presso uno studio del capoluogo, poi in modo autonomo, Iosè aveva svolto la professione di avvocato per alcuni anni, prima di lasciarla ed entrare nei ranghi del ministero della Giustizia. Lavorava come cancelliere presso la Procura di Napoli, la sua scomparsa ha suscitato una forte commozione tra quanti lo conoscevano. Nel 2021 si era candidato al consiglio comunale di Benevento nella lista guidata dall'avvocato Rosetta De Stasio

Gli amici più fidati sapevano ciò che gli era capitato, in questi giorni hanno pregato e sperato che ce la facesse a superare l'ostacolo improvviso piazzato nel mezzo della sua esistenza. La speranza è naufragata.