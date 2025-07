Capre sul Raccordo tra Benevento e San Giorgio: code e disagi per automobilisti Safety car delle forze dell'ordine invitano gli automobilisti a percorrere la vecchia strada

Le capre nella zona di contrada Iannassi tra Benevento e San Giorgio del Sannio erano state segnalate già nella serata di ieri dal sindaco di San Nicola Manfredi, Arturo Leone Vernillo che si era prodigato, visto che gli animali erano nel territorio da lui amministrato, al recupero di alcuni capi. Oggi pomeriggio, evidentemente il resto del gregge di capre si è riversato sul Raccordo A01 tra Benevento e San Giorgio del Sannio creando non pochi disagi agli automobilisti.

Scattato l'allarme, sul posto sno accorse le auto di Polizia, Carabinieri e Finanza che si sono predisposti per creare una safety car", un veicolo – previsto con il nuovo codice della strada - delle forze dell'ordine che, in caso di incidenti o situazioni di emergenza su strade con più corsie, rallenta il traffico per prevenire ulteriori sinistri.

Alcuni degli animali sono stati catturati, altre capre, invece, sono riuscite a raggiungere i terreni circostanti alla superstrada.

Traffico interrotto per alcuni minuti per consentire la messa in sicurezza di capre e automobilisti. Auto e camion deviati anche lungo la viabilità per contrada Iannassi e Piano Cappelle.