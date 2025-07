Senza patente e con troppo alcol nel sangue: ma 51enne morto non aveva cinture Benevento. Il dramma nel 2023. Chiesto processo per un 59enne di Airola

Il pm Maria Colucci ne ha chiesto il rinvio a giudizio perchè avrebbe causato la morte di una persona in un incidente stradale. Un'accusa contestata, con le aggravanti della guida senza patente e con un valore di alcol nel sangue superiore a quello consentito, a F. R., un 59enne di Airola, al quale viene invece riconosciuta l'attenuante del concorso di colpa perchè la vittima non indossava le cinture di sicurezza.

Questa mattina era in programma l'udienza preliminare, rinviata però al 1 ottobre, quando il gup si pronuncera sulla drammatica vicenda. Risale alla notte del 10 settembre 2023, si era verificato lungo la statale Appia, in territorio di Forchia.

L'orologo segnava le 4: secondo gli inquirenti, al volante di una Citroen Picasso l'allora 57enne, difeso dagli avvocati Danilo Di Cecco e Tiziana Bello, avrebbe invaso la corsia opposta di marcia lungo la quale stava transitando una Ford Focus nella quale viaggiava come passeggero anteriore il 51enne, originario di Busciano e residente ad Arpaia.. L'impatto non gli aveva dato scampo, sei i feriti trasportati in ospedale, dove erano stati giudicati guaribili con prognosi dai 10 ai 40 giorni.