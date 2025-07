Tribunale: proposto come presidente giudice Michele Russo, attualmente a Larino Benevento. La scelta della quinta commissione del Csm, parola al plenum

E' Michele Russo il magistrato proposto dalla quinta commissione del Csm, con un'unica astensione, come presidente del Tribunale di Benevento.

La parola passa ora al plenum, che dovrà confermare la scelta del nuovo 'numero uno' del Tribunale sannita: un incarico svolto come reggente, dopo il pensionamento di Marilisa Rinaldi, dal giudice Ennio Ricci, anch'egli candidato a subentrarle, al pari di Antonio Buccaro, al vertice della I sezione civile del Tribunale di Foggia, Gianpiero Scocca, presidente della VII sezione civile del Tribunale di Napoli, e, appunto, Michele Russo, presidente del Tribunale di Larino dal 2016 al 2024 e, da allora, come facente funzioni.

Nel corso della sua carriera il dottore Russo ha lavorato ad Isernia, come giudice e pretore, è stato giudice presso il Tribunale di Campobasso, presidente del Tribunale di Mondovì e presidente di Sezione del Tribunale di Cuneo.

Ancora nessuna proposta, invece, per il vertice della Procura di Benevento, attualmente retta dal procuratore aggiunto Gianfranco Scarfò dopo la nomina di Aldo Policastro come procuratore generale. Dopo la rinuncia di Raffaele Cantone, undici i candidati: Nicola D'Angelo, dal 2018 procuratore di Campobasso, Marilia Capitanio e Patrizia Filomena Rosa, due sostituti in forza alla Procura di Benevento, Anna Frasca, di Benevento, pm della Dda e in precedenza nel capoluogo sannita, Roberto Patscot, anch'egli alla Dda, Antonio Clemente, di Montesarchio, fino al 2013 a Benevento e poi alla Procura di Roma, Raffaello Falcone (procuratore aggiunto) Maurizio Giordano, Cesare Sirignano, sostituti presso la Procura di Napoli (e tutti con esperienza alla Dda,Sirignano anche alla Dna) ), Giovanni Corona, sostituto presso il Tribunale di Napoli nord, e Vincenzo Senatore, sostituto pg presso la Cassazione.