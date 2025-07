Se vedo qualcuno vicino a te gli sparo. Ti tocco perchè ti voglio bene, lo sai Benevento. Ipotesi stalking e violenza sessuale per un giovane di Melizzano già ai domiciliari

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip Salvatore Perrotta, dinanzi al qiale è comparso per l'interrogatorio di garanzia, il 33enne di Melizzano colpito dal divieto di avvicinamento ad una 23enne e ai luoghi che frequenta per le ipotesi di reato di stalking e violenza sessuale.

Difeso dall'avvocato Ettore Marcarelli, l'uomo era da fine maggio ai domiciliari con braccialetto elettronico perchè nel corso di una perquisizionedell'abitazione da parte degli agenti del Commissariato di Telese Terme era stata rinvenuta, custodita in un borsello appoggiato su un armadio nella camera da letto, una pistola con una matricola non completamente leggibile, che non poteva possedere.

I fatti contestati

L'ulteriore misura è stata adottata in relazione ai comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della giovane, che avrebbe tormentato. Le avrebbe inviato ripetutamente, di giorno e di notte, messaggi via Whatsapp, ne avrebbe controllato i movimenti e spiato il cellulare, l'avrebbe seguita per capire chi frequentasse.

Tra aprile e maggio, poi, avrebbe continuato con i messaggi, provando a stabilire un contatto di natura erotica con la malcapitata, che l'aveva rifiutato. Subendo degli 'avvertimenti': “Se qualcuno sta vicino a te e li vedo li sparo senza problemi io la porto con me la pistola.. sei mia lo sai”. E ancora: “Se ti tocco è perchè ti voglio bene lo sai”. Una condotta, quella di toccare e palpeggiare la donna, baciandola sul collo in ogni occasione, che gli è costato l'addebito di violenza.