Circello: auto contro una mietitrebbia, una persona in ospedale L'incidente stradale nella tarda serata di ieri nelle campagne del paese

E' di una persona ferita e trasportata in ospedale il bilancio di un'incidente stradale registrato nella serata di ieri a contrada San Lorenzo, alle porte di Circello.

E' qui, lungo una strada che attraversa le campagne del paese che, per cause ancora in corso di accertamento, un uomo alla guida della sua Nissan Micra si è scontrato con una mietitrebbia.

Violento l'impatto che ha scaraventato l'utilitaria sul margine della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, i carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo e i sanitari del 118.

Il malcapitato è stato estratto dalle lamiere accartocciate della Nissan e successivamente trasferito in ospedale per le ferite riportate. Saranno ora i rilievi dei carabinieri a dover restitutore la dinamica dell'incidente.