Chiavi false per aprire porte blindate e fare furti, beccato un napoletano Benevento. Intervento della polizia, al vaglio anche un'altra posizione

Gli hanno sequestrato un bel po' di chiavi false, di quelle che servono ad 'aprire' anche le porte biindate e ad accedere agli appartaenti da ripulire. Se fosse questo il progetto, è saltato per l'intervento della polizia.

Nel mirino della Mobile e della Volante è finito un personaggio napoletano, già noto alle forze dell'ordine, bloccato dinanzi ad un bar nella parte alta di Benevento. Era al volante di una Suzuki con la quale si aggirava nella zona, probabilmente in attesa - secondo gli investigatori- del momento buono per entrare in azione e svaligiare qualche abitazione.

La sua presenza non è però passata inosservata, e ciò ha determinato l'arrivo degli agenti. Il rumore delle sirene spiegate ha fatto temere che potesse essere capitato qualcosa di grave, per fortuna non era così. L'uomo è stato condotto in Questura, per lui la denuncia.

Al vaglio anche la posizione di un'altra persona, sempre di Napoli e con precedenti, arrivata a bordo di una seconda auto. Per lui potrebbe scattare il foglio di via da Benevento.