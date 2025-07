Condizionatori, soldi su poste pay e truffa: coinvolto anche 47enne di Benevento Indagine delle Procure di Ferrara ed Asti

E' stato tirato in ballo da una inchiesta delle Procure di Ferrara ed Asti su una serie di truffe telematiche.

Nel mirino dei carabinieri è finito un 47enne di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, domiciliato in provincia di Napoli, coinvolto, al pari di altre persone – tutte napoletane- , da un'attività investigativa che avrebbe messo a nudo un modus operandi del quale avrebbero fatte le spese cinque vittime.

Tutto ruota attraverso la messa in vendita in rete di elettrodomestici, soprattutto condizionatori, che gli acquirenti avrebbero pagato accreditando la somma richiesta su più poste pay. Card di cui, dopo l'incasso, sarebbe stata denunciata la scomparsa. Per i compratori, ovviamente, nessuna traccia della merce che credevano di essersi accaparrati ad un buon prezzo. Da qui le denunce e l'avvio dell'inchiesta a carico anche del 47enne, difeso dall'avvocato Michele Ciruolo.