Ventuno furti di Jeep, Smart e Cinquecento: il Pm li vuole in carcere Benevento. Interrogatori preventivi per due 25enni napoletani

Sono ritenuti i presunti autori di 21 furti di auto messi a segno in giro per la Campania. Il primo a Benevento, e questo spiega la competenza della Procura sannita che, attraverso il pm Maria Colucci, ha chiesto la custodia cautelare in carcere per due 25enni della provincia di Napoli.

Questa mattina l'interrogatorio preventivo dinanzi al gip Maria Di Carlo, che dovrà se decidere se adottare o meno la misura cautelare. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, affidando la loro versione alle dichiarazioni spontanee: difeso dall'avvocato Luciano Bisanti, uno dei giovani ha ammesso qualche addebito, l'altro, assistito dall'avvocato Carmine Cipriano, è andato oltre nell'assunzione delle proprie responsabilità.

I fatti contestati sono racchiusi nel periodo tra marzo e maggio 2024, quando 21 macchine – Jeep Renegade, soprattutto, ma anche Smart e Cinquecento x – erano state trafugate tra Benevento, Airola, Montesarchio, Solofra, Nocera Inferiore, Eboli e Santa Maria a Vico.

Ai due napoletani la polizia sarebbe risalita prima attraverso il gps della vettura usata per raggiungere i teatri dei furti, poi con intecettazioni ambientali e telefoniche.

(foto di repertorio)