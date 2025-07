Lunedì l'autopsia di Claudio: al momento l'inchiesta è contro ignoti Benevento. Il dramma del 60enne operaio trovato senza vita sulle scale del 'Galilei'

Si procede per omicidio colposo ma, al momento, contro ignoti. Non ci sono dunque indagati per la morte di Claudio, il 60enne operaio di Benevento trovato senza vita, mercoledì pomeriggio, sulle scale del 'Galilei' di piazza Risorgimento.

Il dato emerge dall'avviso di fissazione dell'autopsia firmato dal pm Maria Dolores De Gaudio e inviato, dunque, solo alle parti offese: la moglie, due figli e due fratelli della vittima, assistiti dall'avvocato Michele Ciruolo. Lunedì l'affidamento dell'incarico al medico legale Francesca Iannaccone, che procederà all'esame: una tappa decisiva per la definizione della causa del decesso di Claudio.

Sul dramma indaga la Squadra mobile: secondo una prima ricostruzione, il 60enne lavorava da tre giorni per una ditta casertana impegnata in un intervento sull'istituto scolastico.

Come anticipato da Ottopagine, i suoi familiari l'avevano sentito telefonicamente intorno a mezzogiorno, poi più nulla. Il suo corpo era stato scoperto da un passante intorno alle 17, ma per il 60enne non c'era già più nulla da fare.