Medico rientra e scopre i banditi in casa: "Fermati o ti spariamo..." E' accaduto a Vitulano, rubati oro, argento e preziosi

“Stai buono e non succede nulla”, gli hanno gridato. Poi, mentre lui cercava di seguirli, lo hanno 'avvertito': “Fermati o ti spariamo...”, lanciandogli contro due dei quattro centrotavola di argento che avevano rubato.

Non la dimenticherà tanto in fretta, la bruttissima aveventura vissuta, un medico di Vitulano che ieri sera è stato costretto a fare i conti con due banditi. Secondo una prima ricostruzione, mentre i genitori erano assenti, il professionista è tornato nella villetta in cui tutti abitano.

Una volta all'interno, ha scoperto un malvivente– l'altro era rimasto all'esterno- che, in italiano, e a quanto pare a volto scoperto, lo ha minacciato con una pistola mentre si stava allontanando con il bottino: oltre agli oggetti ricordati, oro e preziosi. Il medico ha abbozzato, giusto il tempo di vederli uscire. Ha provato a tallonarli, per lui ancora minacce, stavolta ancora più esplicite, con l''invito' a lasciarli andare, altrimenti avrebbero fatto fuoco.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che hanno avviato le indagini.