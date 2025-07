Aggressione a piazza Roma: una persona in ospedale, l'ira di Mastella Il sindaco di Benevento: chiesto con urgenza al Prefetto il comitato per sicurezza. Indaga Polizia

Momenti di concitazione nella serata di ieri a piazza Roma per un'aggressione che sembra abbia coinvolto almeno due giovani stranieri. Uno di questi ha denunciato di essere stato aggredito brutalmente a calci e pugni da un'altra persona.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia e l'ambulanza del 118 che ha trasferito il malcapitato in ospedale.

Episodio, grave, registrato in pieno centro città e sul quale con un post sulla sua pagina ufficiale è intervenuto il sindaco Clemente Mastella che ha annunciato: “Dopo i fatti di stasera ho chiesto con urgenza al prefetto il comitato per la sicurezza . Prenderemo le contromisure”.

Il sindaco di Benevento ha poi aggiunto in un altro post: “E‘ giusto rispettare ed accogliere chi viene da noi da paesi stranieri per necessità. Ma occupare piazza Roma da parte di giovinastri, questa volta, egiziani, non è accettabile. No alla violenza e si al foglio di via per delinquenti che minacciano in modo inaccettabile la libertà degli altri. Cosi non va e prenderemo le misure necessarie”.

IN AGGIORNAMENTO