Sicurezza in centro: scattano più controlli e iniziative sociali contro violenze Prefetto di Benevento: più pattuglie e prevenzione. Mastella tuona: alle famiglie dico educate figli

Il rafforzamento dei controlli, anche con l'impiego del Reparto prevenzione crimine Campania della Polizia di stato e delle unità Cio (Compagnia di intervento operativo) dei carabinieri e principalmente formazione e più strumenti di integrazione per i giovani extracomunitari ospiti a Benevento.

Sono alcune delle misure adottate oggi al temine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella e ampliato al sindaco di Benevento, Clemente Mastella – presente anche il vicesindaco Francesco De Pierro -, dopo l'aggressione registrata a piazza Roma, in pieno centro a Benvento nella serata di lunedì. Vittima un giovane egiziano di 18 anni colpito violentemente da un connazionale di 20 anni poi identificato e denunciato dalla Polizia di Stato poche ore dopo.

“Una risposta immediata” ha sottolineato il prefetto Moscarella a margine del vertice al quale hanno partecipato i comandanti o loro delegati di tutte le forze dell'ordine.

“Rafforzamento ulteriore – ha rimarcato il Prefetto – per il controllo del territorio con la massima attenzione al centro storico ma non solo. Con il sindaco abbiamo poi pensato di mettere in campo una serie di iniziative all'interno dei centri che ospitano questi ragazzi per impegnarli nel fare qualcosa invece di stare per ore in strada ma soprattuto per dare loro il senso delle regole da rispettare”.

Il sindaco di Benevento lancia poi un appello alle famiglie: “Ai genitori egiziani e ai genitori dei nostri ragazzi dico con fermezza: educate i vostri figli ad rispettare le regole”.

Un monito da parte del primo cittadino di Benevento che descrive di un video che gli è arrivato che ritraeva comportamenti al limite del delinquenziale da parte di alcuni ragazzini extracomunitari nei confronti di un'adolescente sannita. “Nel video – ha poi rimarcato Mastella – si vedevano anche altre ragazzine di Benevento che invece di placare gli animi o far scattare l'allarme ridevano. Questo è inconcepibile. Dico alle famiglie di educare i propri figli. Come comune e con gli altri faremo una grande opera di pedagogia sociale”.

Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha trattato anche altri argomenti come il traffico lungo la Statale 87 Benevento – Campobasso che, specialmente in questo periodo estivo aumenta con code anche di tre chilometri a causa del semaforo che regola il senso unico alternato alla località Torrepalazzo per via della Frana.

Solitamente negli scorsi anni, con la bella stagione, quindi con il cessato pericolo di piogge che facessero avanzare il fronte di terreno sulla carreggiata, veniva ripristinato il doppio senso di marcia.

Quest'anno, sia per le frequenti piogge a carattere temporalesco che per il pericolo di eventuali terremoti non sarà possibile spegnere i semafori e per questo l'Anas ha assicurato l'impiego di più personale con gli agenti della Polizia Stradale lungo la tratta che interverrà di volta in volta per regolare il flusso di veicoli.