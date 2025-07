L'infermiera resta ai domiciliari: renderà interrogatorio dinanzi al Pm Benevento. Udienza di convalida dell'arresto della Mobile

Resta ai domiciliari la 49enne infermiera del San Pio, residente in un centro della provincia di Avellino limitrofo al Sannio, fermata dalla Squadra mobile, in flagranza di reato per una ipotesi di peculato: avrebbe sottratto medicinali e altro materiale, rinvenuti anche nella sua abitazione, all'opedale.

E' la decisione adottata dal gip Loredana Camerlengo al termine dell'udienza di convalida, nel corso dellla quale l'indagata ha rilascato solo alcune dichiarazioni, riservandosi di rendere interrogatorio dinanzi al pm Maria Colucci, - sarà fissato nei prossimi giorni - per offrirle una completa ricostruzione della vicenda.

La giornata

Mancavano una ventina di minuti a mezzogiorno quando la 49enne è arrivata in Tribunale con una familiare. Accompagnata dagli avvocati Gianluca Riitano e Marcello Salvione, è salita al quarto piano ed ha raggiunto la stanza del giudice, dalla quale è uscita dopo aver fornito alcune spiegazioni, forse anche un accenno al contenzioso che ha in corso con l'Azienda ospedaliera.

Da quel momento è iniziato il conto alla rovescia per la pronuncia del Gip: un'attesa terminata dopo le 17, quando è stata emessa l'ordinanza che ha disposto, come chiesto dal Pm, la custodia cautelare ai domiciliari per la 49enne.