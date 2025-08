Vestito per sembrare carabiniere cerca di truffare anziana: beccato un 47enne Benevento. L'uomo, della città, denunciato a Vasto con un napoletano

Hanno provato a 'fregare' un'anziana, ma sono rimasti a bocca asciutta. Perchè lei ha fatto scattare l'allarme, consentendo ai carabinieri di fermarli e, poi, denunciarli.

Due i protagonisti del colpo per fortuna mancato, uno di loro è un 47enne di Benevento – l'altro è napoletano – già noto alle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, avrebbero tentatodi far cadere in trappola una pensionata di Vasto alla quale hanno propinato la 'storiella' del familiare in difficoltà per un problema superabile con l'esborso di denaro e gioielli.

Per rendere più credibile la tecnica, il 47enne si sarebbe presentato alla porta della poverina con un abbigliamento che richiamava in qualche modo quello dell'Arma. Insomma, si sarebbe spacciato per un militare, ma gli è andata male. Perchè i carabinieri, allertati dalla donna, che non ha creduto ad una parola, sono risaliti a lui ed al suo complice e li hanno denunciati. Per il 47enne l'avvocato Michele Ciruolo.