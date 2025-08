Il dramma. Sfondano la porta di casa e trovano un 48enne senza vita E' accaduto a Morcone

L'hanno trovato morto nella sua casa, che abitava da solo. Aveva 48enne ed era di Morcone, Davide, la vittima di un nuovo dramma registrato nella nostra provincia.

Secondo una prima ricostruzione, la scoperta di ciò che era successo è arrivata quando, dopo aver provato ripetutamente a contattarlo, senza ottenere risposta, è stata sfondata la porta d'ingresso. Terribile la scena che si è presentata agli occhi di colro che sono entrati: per l'uomo non c'era più nulla da fare, inutile ogni soccorso del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, mentre la salma è stata trasferita all'obitorio San Pio per gli esami medico legali che la Procura disporrà. Probabile l'esecuzione dell'autopsia, che dovrà individuare, come sempre anche attraverso i risultati dei test istologici e tossicologici, la causa del decesso del 48enne, che non molto tempo fa aveva anche perso il padre.

Sotto choc familiari ed amici per la scomparsa di una persona descritta come solitaria e molto riservata.