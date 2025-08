Cocaina comprata su Telegram, volevo venderla per pagare debiti di gioco che ho Benevento. Così al Gip il 31enne arrestato dalla polizia

Ha sostenuto di attraversare un complicato momento economico, e di aver pensato per questo di comprare la droga attraverso un canale Telegram, per poi venderla e incassare i soldi necessari a ripianare alcuni debiti accumulati al gioco. Un gesto sbagliato, del quale si era reso conto quando era stato bloccato, consegnando la 'roba' agli agenti.

Giuseppe M., 31 anni, di Benevento, è comparso in mattinata dinanzi al gip Loredana Camerlengo per la convalida del suo arresto – è ai domiciliari – operato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, si è avvalso della facoltà di non rispondere, rilasciando alcune dichiarazioni con le quali ha provato a spiegare il suo comportamento.

Come si ricorderà, menetre era alla guida di un'auto, il 31enne era stato fermato per un controllo concluso con il sequestro di 30 grammi di cocaina, contenuti in un involucro termosaldato, che custodiva addosso. Altri 90 grammi di cocaina erano stati invece rinvenuti nella sua abitazione.

Attesa la decsione del giudice sull'eventuale adozione di una misura.