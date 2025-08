Addio all'avvocato Ernesto Profeta: "Era un piacere ascoltarne le discussioni" Benevento. Il professionista è scomparso all'età di 67 anni. Funerali nel pomeriggio

A novembre avrebbe compiuto 68 anni, l'avvocato Ernesto Profeta, di Benevento, scomparso nelle scorse ore. In possesso di una competenza che gli è stata sempre riconosciuta da tutti, Profeta è stato per tantissimi anni al fianco dell'avvocato Alberto Simeone, deceduto nel 2016, con il quale ha condiviso le tante battaglie combattute nei Tribunale e nelle aule penali di tutt'Italia in difesa dei diritti degli indagati e degli imputati. Un sodalizio poi interrotto, non senza qualche amarezza per l'avvocato Profeta, che aveva avviato una nuova fase dell'attività lavorativa, conclusa un paio di anni fa, quando aveva lasciato l'Ordine forense.

Profondo conoscitore del Diritto, aveva una cultura che andava al di là del versante tecnico-specifico, e che trasfondeva, con la sua scrittura, in tutti gli atti che redigeva.

“Ho iniziato la pratica con lui – ricorda, commossa, la collega Grazia Sparandeo -, imparando moltissimo. Era un piacere ascoltarlo, seguirne le discussioni infarcite di riferimenti alla letteratura, alla musica e all'arte. Amava il suo lavoro, che ha sempre svolto in maniera eccellente”.

Lascia la moglie ed un figlio, oggi alle 17, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, i funerali.

(Nella foto: da sinistra, Dolores Pepiciello, segretaria dello studio, gli avvocati Grazia Sparandeo, Annarita Catalano ed Ernesto Profeta)