Crollo ala del cimitero, Pm: archiviazione. Parti offese: siamo esterrefatti Nel gennaio 2023 l'episodio a Sant'Agata dei Goti. Bare in un vallone, i familiari: ci opporremo

Quel giorno di oltre due anni e mezzo fa – era il 19 gennaio 2023- la notizia aveva avuto un notevole impatto sull'opinione pubblica, non solo locale, e suscitato un profondo sconcerto. Impossibile non provarlo di fronte alle immagini televisive ed alle foto che avevano fissato il crollo di un'ala del cimitero di Sant'Agata dei Goti, con decine e decine di bare precipitate in un vallone.

Una bruttissima pagina di cronaca che aveva ferito la comunità, al centro di una indagine a carico dell'attuale sindaco, di due suoi predecessori e di due dirigenti del Comune, di cui il pm Marilia Capitanio ha chiesto l'archiviazione. Una scelta, quella dell'ufficio inquirente, alla quale si opporranno le venti e più parti offese, diciannove delle quali rappresentate dall'avvocato Alessandro Della Ratta.

“La richiesta – commenta il legale – ci lascia a dir poco sbalorditi, esterrefatti. Siamo in attesa di leggere la motivazione che ha indotto il Pm, ma fin da ora annunciano opposizione a tele richiesta. Non sembra possibile che, nel corso di una indagine durata ben due anni, non siano stati individuati elementi che, in qualche modo, possano ricondurre a responsabilità o meno da accertare in un processo. La vasta eco, anche mediatica, che il fatto ha avuto nell'opinione pubblica santagatese e non impone di proporre opposizione per fare in modo che venga ampliato il quadro delle indagini fin qui svolte. Almeno per rispetto ai morti”.

Come si ricorderà, che quell'ala del camposanto fosse pericolante, lo si sapeva già da tempo. Era fortemente a rischio, si era accasciata all'improvviso ed era finita in un profondo vallone, nel quale si raccoglie molta acqua, con tutte le tombe e le bare. Devastante la scena che si era presentata agli occhi dei familiari di coloro che non ci sono più, enorme la rabbia anche perchè erano state tante le segnalazioni su ciò che sarebbe potuto accadere.