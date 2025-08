Tentato omicidio Taddeo: Ventura arresto annullato, Giangregorio in carcere Benevento. La decisione del Riesame

Annullata dal Riesame l'ordinanza di custodia cutelare in carcere per Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 30 anni, di Ceppaloni, una delle tre persone arrestate dalla Mobile il 23 luglio nell'indagine sul tentato omicidio di Annarita Taddeo, che l'11 novembre 2023, dopo essere stata centrata da un colpo di pistola alla fronte, si era miracolosamente salvata.

Come più volte ricordato, si tratta del tentato omicidio per il quale è stato già condannato con rito abbreviato a 10 anni, come presunto mandante, Nicola Fallarino, 41 anni, di Benevento, diventato collaboratore di giustizia, che ha sempre sostenuto di non aver mai voluto uccidere la ex, e che la sua intenzione era quella di sottrarle i telefonini.

Respinto invece dal Riesame (presidente Laura De Stefano) il ricorso per Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 38 anni, di Benevento, che dunque resta a Capodimonte. Sarebbe stato lui, in base alle dichiarazioni di Fallarino, a far fuoco, con il supporto logistico, secondo gli inquirenti, di Ventura - resta detenuto per altro - e Alessia Petrucciani (avvocato Fabio Ficedolo), 44 anni, di Benevento – per lei il riesame è in programma l'8 agosto -, che avrebbero procurato, copmprandoli nel Napoletano, il motorino e la pistola.