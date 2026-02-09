Presunti maltrattamenti asilo: si cerca una soluzione per i bimbi Le famiglie chiedono di non interrompere il servizio ma non ci sono altre sedi disponibili

Da un lato la necessità di non interrompere la normalità delle attività didattiche, dall'altro la difficoltà di trovare una nuova sistemazione. Sono le due opposte esigenze a cui si dovrà far fronte per i bimbi che frequentavano l'asilo in cui sarebbero stati perpetrati maltrattamenti ai danni dei più piccoli.

Il problema, benchè si tratti di una scuola privata, sul tavolo del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che, questa mattina a Palazzo Mosti ha incontrato i rappresentanti di circa una decina di famiglie.

“Purtroppo – ha spiegato a conclusione dell'incontro il primo cittadino – non abbiamo possibilità di sistemare tutti i bambini presso altri asili. Non abbiamo sedi alternative. Due saranno pronti il prossimo anno ma la disponibilità immediata manca”.

E sembra non piacere la proposta avanzata da Mastella “Con una sostituzione delle insegnanti avevo pensato che sarebbe stato possibile far proseguire i piccoli presso la stessa scuola, magari istituendo un comitato di controllo composto da genitori, rappresentanti della scuola e del Comune. Ma i genitori non sono d'accordo a questa soluzione”.