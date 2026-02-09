Trapani-Benevento, ecco l'arbitro del match Scelto il direttore di gara della sfida in programma in terra siciliana

Designato l'arbitro del match tra Trapani e Benevento, in programma domani sera in terra siciliana con fischio d'inizio fissato alle ore 18. Si tratta di Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano ha soltanto un precedente con la formazione giallorossa, risalente al 2 marzo dello scorso anno, quando il Benevento guidato da Pazienza pareggiò al Vigorito contro il Sorrento col punteggio di 1-1. Al gol dei costieri firmato da Biagetti, la Strega rispose con un gol messo a segno da Ernesto Starita. Cerbasi è un quarto anno, e in terza serie ha diretto 43 incontri. A Trapani sarà coadiuvato dagli assistenti Manuel Marchese di Pavia e Bettani di Treviglio. Scelto Fabrizio Ramondino di Palermo come quarto ufficiale, mentre Giovanni Battista Citarda di Palermo è stato designato come operatore FVS. Cerbasi ha diretto anche due sfide della formazione Primavera, con due successi sanniti.