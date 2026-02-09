Benevento, ecco i convocati per Trapani

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 26^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Trapani-Benevento. Il tecnico giallorosso ha recuperato Saio, che dunque fa parte della lista dei convocati, ma lascia a casa ovviamente Simonetti, alle prese col nuovo infortunio al crociato, e Prisco, influenzato.
Ecco la lista dei convocati per Trapani
PORTIERI
22 Esposito Manuel
1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco
DIFENSORI
19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
3 Sena Francesco Pio
CENTROCAMPISTI
56 Kouan Christian
8 Maita Mattia
5 Mehic Dino
38 Talia Angelo
ATTACCANTI
7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco