Benevento, ecco i convocati per Trapani

Saio recupera, assenti Simonetti e Prisco

Benevento.  

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 26^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Trapani-Benevento. Il tecnico giallorosso ha recuperato Saio, che dunque fa parte della lista dei convocati, ma lascia a casa ovviamente Simonetti, alle prese col nuovo infortunio al crociato, e Prisco, influenzato. 

Ecco la lista dei convocati per Trapani


PORTIERI

22 Esposito Manuel
   1 Russo Danilo
26 Vannucchi Gianmarco

DIFENSORI

19 Borghini Diego
33 Caldirola Luca
13 Celia Raffaele
20 Ceresoli Andrea
77 Pierozzi Edoardo
25 Romano Raffaele
23 Saio Pietro
14 Scognamillo Stefano
  3 Sena Francesco Pio

CENTROCAMPISTI

56 Kouan Christian
  8 Maita Mattia
  5 Mehic Dino
38 Talia Angelo

ATTACCANTI

   7 Carfora Lorenzo
99 Della Morte Matteo
11 Lamesta Davide
10 Manconi Jacopo
32 Mignani Guglielmo
  9 Salvemini Francesco
93 Tumminello Marco 

