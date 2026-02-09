Benevento, ecco i convocati per Trapani Saio recupera, assenti Simonetti e Prisco

Al termine della seduta di allenamento odierna, il tecnico giallorosso Antonio Floro Flores ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la 26^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, Trapani-Benevento. Il tecnico giallorosso ha recuperato Saio, che dunque fa parte della lista dei convocati, ma lascia a casa ovviamente Simonetti, alle prese col nuovo infortunio al crociato, e Prisco, influenzato.

Ecco la lista dei convocati per Trapani



PORTIERI



22 Esposito Manuel

1 Russo Danilo

26 Vannucchi Gianmarco



DIFENSORI



19 Borghini Diego

33 Caldirola Luca

13 Celia Raffaele

20 Ceresoli Andrea

77 Pierozzi Edoardo

25 Romano Raffaele

23 Saio Pietro

14 Scognamillo Stefano

3 Sena Francesco Pio



CENTROCAMPISTI



56 Kouan Christian

8 Maita Mattia

5 Mehic Dino

38 Talia Angelo



ATTACCANTI



7 Carfora Lorenzo

99 Della Morte Matteo

11 Lamesta Davide

10 Manconi Jacopo

32 Mignani Guglielmo

9 Salvemini Francesco

93 Tumminello Marco