Vuole tornare con lei: manomette telecamere e minaccia di bruciarle il locale Benevento. Stalking, divieto di avvicinamento alla moglie e braccialetto per un 44enne

Divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico. E' la misura, eseguita dai carabinieri, decisa dal gip Pietro Vinetti, su richiesta della Procura, per un 44enne che risiede in un centro a poca distanza da Benevento, indagato per stalking aggravato ai danni della moglie.

I fatti contestati

L'inchiesta era stata avviata a giugno, quando la donna aveva presentato una denuncia, lamentando i comportamenti che l'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe assunto nei suoi confronti dopo la fine della relazione. Un'interruzione che lui non avrebbe accettato, tormentandola e minacciandola che le avrebe bruciato l'attività di cui lei è titolare.

In una occasione l'avrebbe morsa ad un braccio, accusandola di essere una poco di buono, in un'altra avrebbe fatto irruzione nel locale ed avrebbe manomesso le password delle telecamere e dell'impianto di allarme. Inoltre, l'avrebbe contattata telefonicamente e attraverso i social, inviandole messaggi e foto per farle capire che seguiva i suoi movimenti.

Infine, a metà luglio, mentre lei era ad una festa di compleanno in una struttura, l'avrebbe minacciata, cercando di bloccare l'auto con la quale la donna, a quel punto, stava allontanandosi con i figli minori. Una situazione che aveva costretto la parte offesa a trasferirsi a casa dei genitori, a cambiare le serrature della sua attività e a chiudersi a chiave all'interno anche durante l'orario di lavoro.