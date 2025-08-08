Tenta rapina e lo ferisce con un coccio di bottiglia: arrestato giovane egiziano Benevento. In carcere un 22enne, fermato dalla polizia per un episodio in via Pertini

Tentata rapina aggravata e lesioni. Sono le ipotesi di reato per le quali la polizia ha arrestato un 22enne di nazionalità egiziana, ritenuto il presunto responsabile di un episodio accaduto in via Pertini.

L'episodio

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe avvicinato alle spalle un connazionale ed avrebbe preteso la consegna di tutto ciò che aveva. Di fronte al tentativo di sottrarsi al gesto, il 22enne lo avrebbe colpito al braccio ed alla schiena con un coccio di bottiglia e si sarebbe allontanato.

L'intervento della Volante e della Mobile, allertate dalla segnalazione relativa alla presenza in strada di una persona sanguinate, ha consentito, dopo aver raccolto le prime indicazioni della parte offesa con il supporto di un interprete, di risalire all'indagato, fermato a poca distanza dal teatro dei fatti.

Il malcapitato è stato trasportato in ospedale, il 22enne dichiarato in arresto e, su disposizione del pm Patrizia Filomena Rosa, trasferito in carcere. E' difeso dall'avvocato Nicola Covino.

(foto di repertorio)