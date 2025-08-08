Festeggia domiciliari con festa, posta video con neomelodico: 41enne in carcere Valle telesina. Le indagini dei carabinieri, arrestato un uomo di Telese Terme

E' tornato in carcere per aver evaso i domiciliari che aveva ottenuto il 29 luglio. E che avrebbe festeggiato, postando i video su tik tok, con una festa organizzata dai familiari, presente anche un cantante melodico, nel parcheggio antistante la sua abitazione. Protagonista del gesto, Vincenzo D. R.,un 41enne di Telese Terme che era finito in carcere in una inchiesta antidroga.

Dalle indagini dei carabinieri della Compagnia di Cerreto sannita sarebbe emerso che alla festa avrebbero partecipato, oltre che l'uomo, anche altre persone, in violazione delle prescrizioni imposte dalla misura restrittiva. E' difeso dagli avvocati Antonio Leone ed Ettore Marcarelli.