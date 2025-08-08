Tentato omicidio Taddeo, il Riesame lascia in carcere anche Petrucciani Benevento. Due giorni fa ordinanza confermata per Giangregorio e annullata per Ventura

Resta in carcere – mentre scriviamo al difensore non è stato comunicato nè il cambio della misura nè l'annullamento dell'ordinanza - Alessia Petrucciani (avvocato Fabio Ficedolo), 44 anni, di Benevento, una delle tre persone arrestate dalla Mobile il 23 luglio nell'indagine sul tentato omicidio di Annarita Taddeo, che l'11 novembre 2023, dopo essere stata centrata da un colpo di pistola alla fronte, si era miracolosamente salvata.

E' la decisione del Riesame, che segue quella di due giorni fa, quando l'ordinanza di custodia cautelare a Capodimonte era stata annullata per Matteo Ventura (avvocato Marianna Febbraio), 30 anni, di Ceppaloni, e confermata per Salvatore Giangregorio (avvocato Claudio Fusco), 38 anni, di Benevento.

Come più volte ricordato, Petrucciani e Ventura sono coloro che, secondo gli inquirenti, avrebbero offerto supporto, procurando il motorino e la pistola, a Giangregorio, ritenuto colui che avrebbe fatto fuoco. Per il tentato omicidio è stato già condannato con rito abbreviato a 10 anni, come presunto mandante, Nicola Fallarino, 41 anni, di Benevento, diventato collaboratore di giustizia, che ha sempre sostenuto di non aver mai voluto uccidere la ex, e che la sua intenzione era quella di sottrarle i telefonini.



