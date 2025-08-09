Messaggi alla moglie, passa dinanzi a sua attività ma non può farlo: arrestato Benevento. Misura aggravata, un 44enne avrebbe violato divieto di avvicinamento alla coniuge

Due giorni fa, come anticipato da Ottopagine, il divieto di avvicinamento alla moglie con l'applicazione del braccialetto elettronico: una misura che avrebbe violato, finendo per questo agli arresti domiciliari (con braccialetto).

E' quanto deciso dal gip Pietro Vinetti per un 44enne di San Giorgio del Sannio, indagato per stalking aggravato. Secodo gli inquirenti, l'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe inviato dei messaggi alla coniuge, transitando più volte dinanzi all'attività in cui lavora la parte offesa, assistita dall'avvocato Mario Mirra.

I fatti contestati

L'inchiesta era stata avviata a giugno, quando la donna aveva presentato una denuncia, lamentando i comportamenti che l'uomo, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, avrebbe assunto nei suoi confronti dopo la fine della relazione. Un'interruzione che lui non avrebbe accettato, tormentandola e minacciandola che le avrebe bruciato l'attività di cui lei è titolare.

In una occasione l'avrebbe morsa ad un braccio, accusandola di essere una poco di buono, in un'altra avrebbe fatto irruzione nel locale ed avrebbe manomesso le password delle telecamere e dell'impianto di allarme. Inoltre, l'avrebbe contattata telefonicamente e attraverso i social, inviandole messaggi e foto per farle capire che seguiva i suoi movimenti.

Infine, a metà luglio, mentre lei era ad una festa di compleanno in una struttura, l'avrebbe minacciata, cercando di bloccare l'auto con la quale la donna, a quel punto, stava allontanandosi con i figli minori. Una situazione che aveva costretto la parte offesa a trasferirsi a casa dei genitori, a cambiare le serrature della sua attività e a chiudersi a chiave all'interno anche durante l'orario di lavoro.