Ha droga, 21enne resiste al controllo. Accoltellamento, 22enne egiziano dal Gip Benevento. Il primo fermato dalla finanza, l'altro arrestato due giorni fa dalla polizia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Sono le ipotesi di reato per le quali è stato denunciato un 21enne di nazionalità egiziana, residente a Benevento, finito nel mirino della guardia di finanza.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato fermato dalle fiamme gialle e trovato in possesso di una quantità di droga. Un'operazione di controllo, quella condotta dai militari, alla quale il 21enne, difeso dall'avvocato Fabio Russo, avrebbe cercato di opporsi.

Lo stesso legale assisterà domani, nell'udienza di convalida in programma nel carcere di Capodimonte dinanzi al gip Maria Di Carlo, il 22enne, sempre di origini egiziane, che è stato arrestato un paio di giorni dalla polizia per tentata rapina e lesioni.

Come si ricorderà, è ritenuto il presunto autore del ferimento in via Pertini di un connazionale, che avrebbe colpito con un coccio di bottiglia ad un braccio e alla schiena per non avergli consegnato tutto ciò di cui era in possesso.