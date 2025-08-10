Aveva 44 anni: addio a Paola, la moianese che amava la palla a spicchi Benevento. Originaria del centro caudino, da anni viveva in Abruzzo

La palla a spicchi è sempre stata la sua passione. L'ha coltivata da professionista esemplare, calcando per anni i campi di basket in tutta Italia e non solo. Era originaria di Moiano, dove abitano alcuni familiari, ma da tempo viveva in Abruzzo, Paola Mauriello, scomparsa a 44 anni per una malattia.

Una terribile notizia che ha scosso il mondo della pallacanestro: Paola aveva alle spolle una carriera scandita dalla vittoria con la maglia azzurra dei Giochi del Mediterraneo, e di uno scudetto ed una Supercoppa con il Napoli Vomero. Faenza, Ragusa, Basket Parma e Ribera le altre squadre in cui aveva militato, ala o guardia il suo ruolo.

Attualmente era consigliere regionale del CR Abruzzo con delega al movimento femminile. I funerali si terranno domani a Francavilla, alle 17, nella chiesa di Sant’Alfonso”. Paola lascia il marito ed un figlio, enorme la commozione a Moiano.

Particolarmente toccante un post comparso sul profilo social Sei di Moiano,,,. “Se è il momento in cui la persona che ci lascia finisce di soffrire, e così è, non si può dire altrettanto per i famigliari e gli amici più affezionati, che rivivono in continuazione tutta la sofferenza che ha preceduto quella morte.

E questo, assicuro tutti dal profondo del mio cuore, non è il solito discorso che si fa per i morti trasformandoli quasi in santi. Questo è un discorso sentito, che viene dall’anima. Io provo un grande dispiacere, veramente grande, così grande che non trovo neanche le parole per esprimerlo.

Purtroppo non posso fare altro che dichiarare apertamente la mia partecipazione ai familiari che conosco e a quelli che non conosco. So che sono solo parole, insufficienti per dare il minimo di conforto, ma purtroppo non posso fare altro. Ciao Paola e che tu possa recuperare quella pace che ti è venuta meno.

Sit tibi terra levis”.