Vuole vedere padre ricoverato in pronto soccorso: esasperato dà in escandescenze Benevento. Episodio al San Pio, protagonista un uomo che risiede in Germania

Voleva vedere il padre, ricoverato in pronto soccorso, e, quando l'attesa gli è sembrata ormai insopportabile, ha dato in escandescenze. Protagonista della vicenda, ambientata al San Pio, un uomo di origini sannite, residente in Germania.

Secondo una prima ricostruzione, evidentemente esasperato, dapprima avrebbe battuto i pugni contro una vetrata, poi se la sarebbe presa con il personale sanitario di turno in particolare, con un medico che, uscito a vedere cosa stesse accadendo, se l'è trovato di fronte.

Lui l'avrebbe spinto, piazzandogli le mani all'altezza del collo. Facile immaginare la concitazione: un carabiniere fuori servizio ha cercato di calmarlo, e altrettanto hano fatto la guarcia giurata e alcune delle persone presenti.

Scattato l'allarme, sul posto è intervenuta la Volante, con gli agenti che sono riusciti a riportare la situazione sotto controllo. Avviate le indagini, supportate dalla denuncia del medico e dall'analisi delle immagini delle telecamere, che servirà a ricostruire la vicenda.