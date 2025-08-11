Sequestrati 23mila bracciali, collane, orecchini e giocattoli non conformi Controlli della guardi di finanza a San Salvatore Telesino ed Arpaia

Poco meno di 23mila prodotti non conformi agli standard di sicurezza sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a San Salvatore Telesino e ad Arpaia.

A San Salvatore, in particolare, durate la festa del patrono, i militari della tenenza di Solopaca hanno rinvenuto su due banconi e in un furgone circa 2.100 'pezzi', tra i quali bracciali, collane e giocattoli esposti per la vendita privi del marchio CE, delle indicazioni relative all’origine del prodotto e delle informazioni destinate ai consumatori in lingua italiana.

Altri 20.200 articoli -giocattoli, bracciali, orecchini e accessori per i capelli -, anch’essi privi delle indicazioni e delle informazioni in italiano sono invece stati scoperti in un esercizio commerciale ad Arpaia. I responsabili delle due attività, multati complessivamente per 4mila euro, sono stati segnalati alla Camera di commercio.