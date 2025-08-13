Benevento: sequestri di hashish, marijuana, ketamina ed ecstasy Il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza

Diversi sequestri di hashish, marijuana, ketamina ed ecstasy. E' il bilancio dei controlli condotti dai finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli che hanno intensificato i controlli sul territorio del capoluogo e della provincia di Benevento, in concomitanza con il periodo estivo.

In particolare i militari del Gruppo di Benevento, delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio, e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, attraverso pattuglie coordinate presenti sulle strade del capoluogo sannita ed in provincia, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, nove dei quali trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a sequestro in via Cristoforo Ricci a Benevento 3,50 grammi di hashish rinvenuti al seguito di un cittadino italiano. Il giorno successivo, in via Vincenzo Gioberti, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sottoposto a sequestro 2,6 grammi di hashish detenuti da un altro cittadino italiano.

Nella stessa giornata, a Montesarchio, in occasione di un evento musicale, i finanzieri della locale Tenenza, grazie anche all’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno sorpreso 4 giovani in possesso complessivamente di circa 3 grammi di hashish e 9 “spinelli” preconfezionati contenenti marjuana. Qualche giorno dopo sono stati sottoposti a sequestro, nel capoluogo sannita, ad opera dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, 16 grammi di hashish nei confronti di un soggetto. Inoltre, nei giorni scorsi, una pattuglia del servizio di pubblica utilità “117” a Benevento ha sottoposto a controllo un giovane extracomunitario il quale è stato sorpreso con 6,25 grammi di hashish suddivisa in dosi. Il predetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Benevento per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine, a Pietrelcina, in occasione della “Notte Bianca”, i militari del Gruppo di Benevento hanno sottoposto a sequestro nei confronti di un soggetto residente a Pietrelcina 2,15 grammi di marijuana. Nella stessa serata i finanzieri hanno proceduto all’arresto di un altro soggetto residente a Pietrelcina il quale, all’esito della perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di dosi di cocaina, ecstasy e ketamina confezionate per lo spaccio. Tutti sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento.