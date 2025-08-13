Tentano di occupare alloggio comunale: bloccati dalla municipale Sulla porta d'ingresso segni di effrazione

Sono intervenuti dopo aver acquisito informazioni durante l’attività di controllo del territorio e su segnalazione degli stessi cittadini. Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno impedito che, un alloggio di proprietà comunale, fosse occupato abusivamente. L’appartamento, a seguito della morte del legittimo occupante, era stato preso di mira, infatti la porta d’ingresso presentava chiari segni di tentata effrazione. Da qui l’esigenza di porre una inferriata a protezione della stessa.

L’azione tempestiva ha impedito l’illecita occupazione e consentito di mantenere la disponibilità dell’immobile per l’assegnazione al legittimo affidatario, individuato in base alla vigente graduatoria per l’edilizia residenziale pubblica.