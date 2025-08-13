Indagata per peculato, l'infermiera del San Pio non più agli arresti domiciliari Benevento. La decisione del Riesame, per la donna l'interdizione dalla professione

Arresti domiciliari revocati e interdizione dall'esercizio della professione, dalla quale è stata peraltro già sospesa. E' la decisione del Riesame per Ornella G. , la 49enne infermiera del San Pio, residente in un centro della provincia di Avellino limitrofo al Sannio, fermata dalla Squadra mobile a fine luglio, in flagranza di reato per una ipotesi di peculato: avrebbe sottratto medicinali e altro materiale, rinvenuti anche nella sua abitazione, all'ospedale., con il quale ha peraltro un contenzioso.

Durante l'udienza di convalida, la donna, difesa dagli avvocati Gianluca Riitano e Marcello Salvione, non aveva risposto alle domande, riservandosi di rendere interrogatorio dinanzi al pm Maria Colucci, che lo fisserà nelle prossime settimane.

Al termine, il gip Loredana Camerlengo aveva adottato una ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, impugnata dinanzi al Riesame, che, come detto, ha attenuato la misura.