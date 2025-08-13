Abbiamo litigato, ma non ho alzato le mani su di lei ed i figli né usato accette Benevento. La versione del 54enne. 2) Minaccia ex, vuole che rinunci a separazione

Ha escluso di aver alzato le mani sulla moglie ed i figli, e di trovarsi in stato di ubriachezza. Abbiamo litigato, lei vuole separarsi, ma non le ho fatto del male, ha continuato. Sostenendo di non aver mai cercato di sfondare la porta della stanza nella quale lei ed i ragazzi si erano rifugiati. Era già rotta, e peraltro le accette che i carabinieri hanno sequestraio, non erano in mio possesso ma custodite in cantina.

Quanto alla marijuana, la coltivo per uso personale. E' stata questa la versione offerta al gip Maria Di Carlo, dinanzi al quale è comparso in carcere, dal 54enne, difeso dall'avvocato Fabio Russo arrestato per un episodio accaduto a Sant'Angelo a Cupolo.

Secondo gli inquirenti, l'uomo si sarebbe prima scagliato contro la coniuge, insultandola e minacciandola, poi avrebbe aggredito lei ed i figli, anche con un bastone, ed avrebbe provato a sfondare la porta di una camera.

La donna era stata giudicata guaribile in 15 giorni per le lesioni subite, uno dei ragazzi in 7. Nell'abitazione era stata inoltre rinvenuta una piccola serra artigianale contenente sei piante di marijuana. Attesa la decisione del giudice.

+++

Vuole che rinunci alla separazione, la minaccia: non può stare nel Sannio

Le avrebbe reso la vita impossibile, tempestandola di telefonate e messaggi di contenuto intimidatorio, per indurla a rinunciare alla domanda di separazione. Un comportamento che, preceduto da altre condotte aggressive ed estorisve mantenute durante la relazione, e per le quali è già stato condannato, gli è costato il divieto di dimora nel Sannio.

E' la misura applicata dal gip Loredana Camerlengo in una inchiesta del pm Chiara Maria Marcaccio e dei carabinieri a carico di un 41enne di Montesarchio. Difeso dall'avvocato Stefano Travaglione, l'uomo, indagato per stalking agrvatao ai danni della ex moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere, questa mattina, al gip Maria Di Carlo durante l'interrogatorio.