Si allontana da casa, nessuna notizia dell'ex sindaco di Baselice, Paolozza Benevento. Nota della Prefettura, avviate le ricerche

Di lui non si hanno più notizie da ieri a mezzogiorno, quando si è allontanato a piedi dalla sua abitazione. Sembra sparito nel nulla l'ex sindaco di Baselice (dal '95 al '99), Nicola Paolozza, 70 anni.

In una nota la Prefettura, che ha attivato il Piano delle ricerche, informa che è alto 1.70 m, ha una corporatura media e capelli brizzolati e corti. Le ricerche vengono condotte da carabinieri, forze dell'ordine, vigili del fuoco e volontari della Protezione civile.

Chiunque abbia informazioni utili alla ricerca è invitato a contattare immediatamente il 112.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state le figlie a dare l'allarme dopo aver cercato di contattare, inutilmente, il padre. Non era nella casa in cui risiede, dove sarebbe stato rinvenuto - a dare credito ad alcune indiscrezioni che vanno confermate - il telefonino.