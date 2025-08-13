Vigili del Fuoco, in pensione il caposquadra esperto Carmine Meola In servizio presso il comando provinciale di Benevento

Dopo oltre 28 anni di servizio nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, va in pensione il caposquadra esperto Carmine Meola. Qualche giorno fa l'ultimo cartellino timbrato in uscita che segna l'inizio di una nuova tappa di vita per il Cse Meola che per decenni ha indossato l'amata divisa.

Entrato nel Corpo nazionale nel lontano gennaio del 1997, Meola è stato assegnato dapprima al comando provinciale di Salerno per poi approdare a quello di Avellino un anno dopo. Nel 2004 il trasferimento nel Sannio.

Con la nomina di caposquadra dei vigili del Fuoco, Carmine era nuovamente tornato a Salerno per poi essere trasferito a Campobasso ed infine ad Avellino prima di rientrare presso il comando provinciale di Benevento. Nel 2023 la nuova promozione a caposquadra esperto.

Nella lunga carriera a servizio della comunità, il caposquadra Carmine Meola ha partecipato alle operazioni di soccorso per varie calamità in tutta Italia. Emergenze affrontate sempre con dedizioni e professionalità sempre supportate dalle doti umane. A lui le felicitazioni e gli auguri da parte del comandante provinciale, l'ingegnere Mario Bellizzi e da tutti i colleghi, a partire da quelli del suo Turno D.